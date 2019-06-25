В Сумах собирают подписи за отставку заммэра из-за его гомофобии

Максим Галицкий (фото - Facebook Юлии Левченко)

Жители Сум собрали уже более двух третей необходимого количества подписей под петицией за отставку заместителя мэра Максима Галицкого из-за его гомофобского поста в Facebook.

За сутки петицию подписали 180 человек из 250 необходимых для того, чтобы документ рассмотрел городской совет.

Автор петиции - сумская активистка Ольга Панфилова.

"Галицкий, которого мы, жители города Сумы, наняли работать в органе местного самоуправления, открыто пренебрегает законом, правами человека и издевается над памятью жертв нацистского режима", - считает Панфилова.

Она требует от мэра Александра Лысенко незамедлительно уволить Галицкого. При этом перед увольнением он должен извиниться перед обществом Сум и всеми украинцами, кого он оскорбил.

Накануне проведения Марша равенства Галицкий, который, является членом ВО Свобода, на своей странице в Facebook написал, что хотел бы видеть ЛГБТ-людей в концлагерях. Прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды) УК.