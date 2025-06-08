В Сумской области во время волонтерской миссии погиб солист Одесской оперы

Владислав Горай (Фото: Facebook Одесской оперы)

В Сумской области погиб солист Одесской оперы Владислав Горай, который находился в области с волонтерской миссией. Об этом сообщили в соцсетях театра.

"Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию на Сумщине, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины – Владислав Горай. Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены – он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне – помогал, волонтерил, поддерживал", – сообщили коллеги артиста.

Горай работал в оперной труппе с 1993 года. В 2013 году он получил звание Заслуженного артиста Украины.

Певец имел в репертуаре более 20 оперных партий.

15 мая во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский военный, актер и телеведущий Максим Нелипа.