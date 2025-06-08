На Сумщині під час волонтерської місії загинув соліст Одеської опери

Владислав Горай працював у театрі з 1993 року мав звання Заслуженого артиста України

Владислав Горай (Фото: Facebook Одеської опери)

На Сумщині загинув соліст Одеської опери Владислав Горай, який перебував в області з волонтерською місією. Про це повідомили в соцмережах театру.

"Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України – Владислав Горай. Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени – він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь – допомагав, волонтерив, підтримував", – повідомили колеги митця.

Горай працював в оперній трупі з 1993 року. У 2013 він отримав звання Заслуженого артиста України.

Співак мав у репертуарі більш ніж 20 оперних партій.

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