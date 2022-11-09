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В сводке Генштаба нет об атаках войск РФ на Донбассе, есть о вывозе вещей из Северодонецка

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 19:17
В сводке Генштаба нет об атаках войск РФ на Донбассе, есть о вывозе вещей из Северодонецка - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 9 ноября, в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины нет повторявшейся в последнее время информации о том, что "противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", зато сказано о вывозе оккупантами награбленного из Северодонецка. Сводка Генштаба ВСУ опубликована в Facebook.

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По уточненной информации, пишут в Генштабе, из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили.

"Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности", – сообщили в сводке.

Враг ведет обстрелы позиций Сил обороны на всех направлениях, где идут боевые действия.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения российских войск, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника.

Наши военные в разных направлениях сбили пять БпЛА Shahed-136 и два "Орлана".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения российских войск, две станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

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Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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