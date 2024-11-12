В Таллине хотят показать киноленту о "любви украинки и россиянина". Госкино против

В Госкино заявили, что фильм "несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию, может быть частью информационной стратегии агрессора"

Кадр из фильма "Глухие любовники" (Фото: PÖFF)

На Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать ленту российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники", которая рассказывает о "любви украинки и россиянина". Госкино обратилось к организаторам мероприятия с просьбой отменить показ фильма как такого, что "несет риск пропаганды".

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На сайте кинофестиваля говорится, что "Глухие любовники" (Deaf Lovers) рассказывает об истории парня и девушки, которые встречаются в Стамбуле и влюбляются, но "все не так ярко, как кажется, поскольку девушка – украинка, а парень – россиянин".

По сюжету, оба героя имеют проблемы со слухом.

"Автор идет еще дальше и через главных героев делает большое обобщение, что нельзя быть глухим к войне, но нельзя быть и немым. Нужны поколения, чтобы социальная память угасла и больше не мешала любви", – говорится в описании фильма.

В Госкино подчеркнули, что "учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, размывающих границы понимания реальности украинцев".

"Мы глубоко убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию, может быть частью информационной стратегии агрессора", – говорится в сообщении.