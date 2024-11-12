В Таллине хотят показать киноленту о "любви украинки и россиянина". Госкино против
На Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать ленту российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники", которая рассказывает о "любви украинки и россиянина". Госкино обратилось к организаторам мероприятия с просьбой отменить показ фильма как такого, что "несет риск пропаганды".
На сайте кинофестиваля говорится, что "Глухие любовники" (Deaf Lovers) рассказывает об истории парня и девушки, которые встречаются в Стамбуле и влюбляются, но "все не так ярко, как кажется, поскольку девушка – украинка, а парень – россиянин".
По сюжету, оба героя имеют проблемы со слухом.
"Автор идет еще дальше и через главных героев делает большое обобщение, что нельзя быть глухим к войне, но нельзя быть и немым. Нужны поколения, чтобы социальная память угасла и больше не мешала любви", – говорится в описании фильма.
В Госкино подчеркнули, что "учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, размывающих границы понимания реальности украинцев".
"Мы глубоко убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию, может быть частью информационной стратегии агрессора", – говорится в сообщении.
- 13 сентября 2024 года кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Причиной отмены показов организаторы назвали серьезные угрозы работе фестиваля и общественной безопасности.
- Но уже 16 сентября стало известно, что ленту покажут 17 сентября в 08:30 и 21:00 по киевскому времени.
- 16 сентября Трофимова включена в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- 26 сентября стало известно, что Цюрихский кинофестиваль упразднил публичные показы фильма "Русские на войне".