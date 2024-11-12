У Таллінні хочуть показати кінострічку про "кохання українки та росіянина". Держкіно проти
На Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати стрічку російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці", що розповідає про "кохання українки та росіянина". Держкіно звернулося до організаторів заходу з проханням скасувати показ фільму як такого, що "несе ризик пропаганди".
На сайті кінофестивалю сказано, що "Глухі коханці" (Deaf Lovers) розповідає про історію хлопця й дівчини, які зустрічаються у Стамбулі та закохуються, але "все не так яскраво, як здається, оскільки дівчина – українка, а хлопець – росіянин".
За сюжетом, обидва герої мають вади слуху.
"Автор іде ще далі й через головних героїв робить велике узагальнення, що не можна бути глухим до війни, але й не можна бути німим. Потрібні покоління, щоб соціальна пам'ять згасла і більше не заважала коханню", — йдеться в описі фільму.
У Держкіно наголосили, що "з огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців".
"Ми глибоко переконані, що надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію, може бути частиною інформаційної стратегії агресора", – йдеться у повідомленні.
- 13 вересня 2024 року кінофестиваль у Торонто повідомив, що не показуватиме пропагандистську стрічку російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Причиною скасування показів організатори назвали серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.
- Але вже 16 вересня стало відомо, що стрічку таки покажуть 17 вересня о 08:30 і 21:00 за київським часом.
- 16 вересня Трофімову включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.
- 26 вересня стало відомо, що Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази фільму "Росіяни на війні".