В ТКГ могут привлечь священников. Резников объяснил, зачем

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, священники могут помочь наладить внутренний диалог в обществе

Священнослужители имеют хороший опыт в возобновлении доверия – их хотят привлечь к работе в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на Киевском форуме безопасности.

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По его словам, священники имеют хороший опыт общения с людьми и ведения подобных переговоров, для того, чтобы помочь наладить инклюзивный внутренний диалог в обществе.

Резников считает, что одна из задач Трехсторонней контактной группы – это "снижение уровня страха в обществе и возобновление доверия".

В середине мая в украинскую часть группы "от ОРДЛО" начался отбор 18 представителей.

С 9 июня 2020 года вынужденные переселенцы с Донбасса – журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист Вадим Горан - начали работу в заседаниях политической подгруппы в ТКГ по Донбассу.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь в ТКГ священнослужителей. Он предложил, что они могут заниматься гуманитарными вопросами – взаимным освобождением удерживаемых лиц, а также доступом Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях.

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Станислав Стороженко

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