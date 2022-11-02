В семи областях начались внеплановые отключения света – не могут стабилизировать ситуацию

С 11:00 в Сумской, Харьковской и Полтавской областях начались внеплановые отключения электроэнергии всех категорий потребителей – плановых почасовых пока недостаточно, чтобы стабилизировать работу. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден был с 11:00 дать облэнерго в этих регионах объемы для ограничения электроснабжения.

"Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", –сообщили там.

Но уже в 11:02 первый заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях также начались временные стабилизационные отключения.

У каждого региона есть свой график отключения, добавил он.

Энергетики объясняют, что временные контролируемые ограничения потребителей нужны, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов-камикадзе россиян.

1 ноября ДТЭК опубликовала "неприятные" графики отключений света для Киева.

Мэр столицы сообщил, что при полном отсутствии света, тепла и воды в Киеве развернут пункты обогрева.

В случае серьезного повреждения объектов критической инфраструктуры Харькова в каждом районе города готовят пункты обогрева. Адреса ближайших будут расклеены на всех подъездах.

Євген Пилипенко

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