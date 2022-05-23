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В трех областях запретили находиться в километровой зоне у госграницы с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 19:59
В трех областях запретили находиться в километровой зоне у госграницы с Беларусью - Фото
Фото - ГПСУ

В Киевской, Житомирской и Ровенской областях запрещено передвижение гражданских лиц в полосе приграничной территории шириной 1000 метров, кроме населенных пунктов, непосредственно примыкающих к государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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️Введены дополнительные временные режимные ограничения в пределах контролируемых приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

Ограничения введены из-за вооруженной агрессии РФ и для обеспечения мер укрепления нацбезопасности. Они будут действовать с сегодняшнего дня до отмены режима военного положения.

"Запрещено передвижение гражданских лиц в полосе местности, непосредственно прилегающей к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме территории населенных пунктов, непосредственно примыкающих к государственной границе", – сказано в сообщении.

В пределах остальной территории контролируемых приграничных районов, а именно в пределах до 20 км от госграницы Коростенского района Житомирской области, Сарненского и Варашского районов Ровенской области и в пределах до 5 км от государственной границы Вышгородского района Киевской области запрещено:

- передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22:00 вечера до 05:00 утра (или во время комендантского часа);

- передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов);

- проведение всех видов работ, за исключением: строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами; работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны госграницы об их проведении и при наличии подтверждающих документов;

- перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

- использование видеорегистраторов, осуществление фото-, видеосъемки дорог общего значения, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов и укреплений, расположений, сосредоточений или перемещений воинских частей (подразделений) сил обороны;

- использование воздушных судов, любых легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли и т.п.);

- ношение военной формы одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением, кроме составляющих сил безопасности и обороны;

- организовывать и осуществлять охоту, рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на водоемах, находящихся в пределах пограничной полосы.

  • 16 мая беларуское Радио Свобода сообщило, что на границе Беларуси и Украины наблюдается активность беларуских военных. Руководство вооруженных сил республики говорит о защите от ВСУ и "войск НАТО".
  • 19 мая беларуские военные начали инженерное оборудование аэродрома "Зябровка" в Гомельской области. Украинский Генштаб предполагает, что он в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на беларуской территории.
Вадим Ребрина
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