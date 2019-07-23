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Полиция проверяет информацию о минировании Центризбиркома

Полиция проверяет информацию о минировании Центризбиркома - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.07.2019, 20:22

Следственно-оперативная группа проводит проверку в здании ЦИК

В Центральную избирательной комиссии Украины в Киеве поступила информация о заминировании здания. Информацию об этом LIGA.net подтвердила спикер Печерского отделения полиции Киева Оксана Тищенко.

Следственно-оперативная группа проводит проверку в здании ЦИК. О том, эвакуированы ли сотрудники Центризбиркома, в полиции не сказали.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов на досрочных парламентских выборах. По состоянию на 20:15 члены ЦИК обработали 98,34% протоколов.

21 июля сообщалось, что в Киевском районе Харькова неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков.

22 июля ложно минировали объекты городской инфраструктуры в прифронтовом городе Счастье, на территории которого расположены три участковые избирательные комиссии.

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