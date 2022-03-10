В центре Харькова горел ТРЦ, в Харьковской области обстреляли село – ГСЧС

ГСЧС предоставила оперативную информацию по Харьковской области по состоянию на 7:00 10 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky в центре города Харькова. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В 03:00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было.

Также ночью в результате очередного обстрела небольшого села Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района вражеский снаряд попал в частный жилой дом. В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Бригада медиков госпитализировала ее в Первомайскую больницу. Для поиска тел погибших сегодня планируется привлечение подразделений ГСЧС.

Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разборов завалов разрушенных зданий.

Лев Шевченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.