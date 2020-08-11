В ЦИК назвали условия проведения выборов у линии соприкосновения на Донбассе

Центризбирком может изменить свое решение, если получит новые выводы Донецкой и Луганской ВГА

В Центральной избирательной комиссии заявили, что местные выборы в десяти общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области могут произойти при определенных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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"Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года", – сказал глава ЦИК Олег Диденко.

При этом Комиссия в очередной раз отмечает, что ответственность за определение возможности проведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

ЦИК напоминает, что 7 августа в Комиссию поступили выводы Донецкой и Луганской ВГА о том, что на 18-ти избирательных участках невозможны подготовка и проведение местных выборов.

10 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что местные выборы в ОРДЛО должны пройти по специальному закону.

заявил, что должны пройти по специальному закону. 8 августа Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения.

в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения. 9 августа Донецкая областная организация партии Слуга народа заявила, что будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сразу же после предоставления военным командованием гарантий безопасности.

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Наталия Медведева

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