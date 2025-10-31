В Турции 11 человек получили пожизненное из-за пожара в отеле на горнолыжном курорте

На скамье подсудимых оказались члены правления, менеджеры и персонал отеля, где произошел пожар, а также заместитель мэра и работники пожарной бригады

Пожар в отеле (Фото: Stringer/EPA)

Турецкий суд в пятницу, 31 октября, приговорил 11 человек к пожизненному заключению за пожар на горнолыжном курорте, жертвами которого стали 78 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Халит Эргуль, владелец отеля Grand Kartal, где вспыхнул пожар, был среди 11 обвиняемых, которым суд в провинции Болу назначил пожизненные сроки при отягчающих обстоятельствах.

Среди 78 погибших в пожаре, который произошел во время школьных каникул, когда многие семьи из соседних Стамбула и Анкары отправляются кататься на лыжах в горы Болу, было 34 ребенка. Еще 137 человек получили ранения.

В судебном процессе было 32 обвиняемых, 20 из них находились под стражей. Кроме Эргуля, среди обвиняемых были члены правления отеля, менеджеры и персонал, а также заместитель мэра и работники пожарной бригады.

Катастрофа вызвала призывы к ответственности и реформам. Независимые эксперты заявили, что в отеле на горнолыжном курорте не было элементарных мер пожарной безопасности.

Пожар начался в ресторане 12-этажного здания гостиницы, где проживало 238 гостей. Это заставило охваченных паникой гостей отеля выпрыгивать из окон посреди ночи.