В Бангладеш погибли 16 человек из-за пожара на швейной фабрике. Горит и склад химикатов

Пожар охватил два этажа на швейной фабрике и перекинулся на склад с химикатами. Причина огня выясняется

Дакка (Иллюстративное фото: EPA/MONIRUL ALAM)

В столице Бангладеш загорелись швейная фабрика и прилегающий к ней склад химикатов, известно минимум о 16 погибших, есть пострадавшие. Об этом сообщают Xinhua и Reuters.

Фабрика и склад расположены напротив Бангладешского университета бизнеса и технологий (BUBT).

Директор пожарной службы Таджул Ислам Чоудхури предположил, что число жертв может расти по мере продолжения спасательных работ.

"Со второго и третьего этажей швейной фабрики извлечено 16 тел. Причина возгорания пока неизвестна", – сказал он.

Еще один представитель пожарной службы Талха Бин Джашим сообщил, ссылаясь на слова очевидцев, что пожар начался около 11:40 (08:40 по Киеву) на третьем этаже семиэтажной фабрики в районе Мирпур столицы Дакки. Затем огонь перекинулся на склад химических веществ, где хранились отбеливатель, пластик и перекись водорода.

Владельцы фабрика пока не установлены, их ищут полиция и армия. Также неизвестно, была ли лицензия на деятельность химического склада.

"Мы пока не знаем о наличии лицензии. Однако, насколько нам известно, это незаконно. Мы сможем подтвердить это после завершения расследования", – сказал Чоудхури.

Пожар на фабрике удалось потушить за три часа силами 12 пожарных расчетов, горение на складе еще продолжается. К спасательной операции присоединились военнослужащие армии Бангладеш, полиция и пограничная служба.