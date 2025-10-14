В Бангладеш погибли 16 человек из-за пожара на швейной фабрике. Горит и склад химикатов
В столице Бангладеш загорелись швейная фабрика и прилегающий к ней склад химикатов, известно минимум о 16 погибших, есть пострадавшие. Об этом сообщают Xinhua и Reuters.
Фабрика и склад расположены напротив Бангладешского университета бизнеса и технологий (BUBT).
Директор пожарной службы Таджул Ислам Чоудхури предположил, что число жертв может расти по мере продолжения спасательных работ.
"Со второго и третьего этажей швейной фабрики извлечено 16 тел. Причина возгорания пока неизвестна", – сказал он.
Еще один представитель пожарной службы Талха Бин Джашим сообщил, ссылаясь на слова очевидцев, что пожар начался около 11:40 (08:40 по Киеву) на третьем этаже семиэтажной фабрики в районе Мирпур столицы Дакки. Затем огонь перекинулся на склад химических веществ, где хранились отбеливатель, пластик и перекись водорода.
Владельцы фабрика пока не установлены, их ищут полиция и армия. Также неизвестно, была ли лицензия на деятельность химического склада.
"Мы пока не знаем о наличии лицензии. Однако, насколько нам известно, это незаконно. Мы сможем подтвердить это после завершения расследования", – сказал Чоудхури.
Пожар на фабрике удалось потушить за три часа силами 12 пожарных расчетов, горение на складе еще продолжается. К спасательной операции присоединились военнослужащие армии Бангладеш, полиция и пограничная служба.
- 1 октября в Мюнхене прогремело несколько взрывов и была слышна стрельба. Полиция нашла тело погибшего.
- 10 октября в США случился взрыв на военном заводе. Сообщалось о 16 погибших и значительных разрушениях.
Комментарии (0)