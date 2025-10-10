В США случился взрыв на военном заводе: есть погибшие и пропавшие – видео

В штате Теннесси произошел взрыв на заводе, который производит взрывчатку. От 13 до 19 человек числятся пропавшими без вести

Пожар после взрыва (скриншот видео NewsChannel 5)

В США произошел взрыв на заводе компании Accurate Energetic Systems в штате Теннесси, которая производит взрывчатые вещества. Как сообщают ABC news, NewsChannel 5 и CNN, несколько человек погибли.

Завод находится в часе езды к юго-западу от Нэшвилла в штате Теннесси, на границе округов Хикман и Хамфрис.

Число погибших правоохранители не называют, также несколько человек числятся пропавшими без вести. Как сообщил журналистам мэр округа Хикман Джим Бейтс, по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести. По словам других официальных лиц, пропавших может быть 19 человек.

"Сейчас у нас есть несколько человек, пропавших без вести. У нас есть несколько человек, и мы можем подтвердить, что некоторые из них погибли. Нам предстоит очень масштабное расследование. Мы, вероятно, будем здесь несколько дней", – сказал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

По его словам, на место происшествия приехали представители Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Министерства внутренней безопасности и Бюро расследований Теннесси. Компания также оказывает сотрудничество и хочет разобраться в произошедшем.

Жители, проживающие вблизи объекта, говорят, что ощутили на себе последствия взрыва. Думали, что рухнут их дома.

На сайте компании сказано, что она производит взрывчатку и энергетические устройства для военной, аэрокосмической, горнодобывающей промышленности и предприятий по сносу зданий. Среди ее клиентов – Минобороны США и Министерство внутренней безопасности.

On Friday, October 10, an explosion was reported at a Tennessee explosives manufacturer in Hickman County.



The explosion took place at the Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area. pic.twitter.com/B7MA2VJgyR — NewsChannel 5 (@NC5) October 10, 2025

30 мая в Сербии на складе военного завода в городе Вальево на предприятии Krušik произошел взрыв, есть пострадавшие. Ранее Россия называла это предприятие "поставщиком боеприпасов для Украины".

Власти Румынии в августе заявили, что не исключают, что причиной пожара на оружейном заводе мог стать саботаж.

18 июля в учебном центре шерифа Лос-Анджелеса произошел взрыв, погибли трое правоохранителей.

1 октября в Мюнхене прогремело несколько взрывов и была слышна стрельба. Полиция нашла тело погибшего.

.