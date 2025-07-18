В учебном центре шерифа Лос-Анджелеса произошел взрыв, погибли трое правоохранителей

По предварительным данным, взрыв произошел на стоянке патрульных автомобилей

Иллюстративное фото: Кэролайн Бреман/EPA

По меньшей мере три помощника шерифа погибли в результате взрыва в учебном центре департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Я только что разговаривала с окружным прокурором Центрального округа Калифорнии Биллом Эссейли об ужасном инциденте, в результате которого погибли по меньшей мере три человека в учебном центре правоохранительных органов в Лос-Анджелесе", – написала она в сети X.

Инцидент произошел около 07:30 утра по местному времени (17:30 по Киеву) возле Региональной академии имени Юджина Бискалуза департамента шерифа Лос-Анджелеса.

Согласно снимкам с воздуха, сделанным местным телеканалом KABC-TV, взрыв произошел на стоянке патрульных автомобилей.

Фото: NBC Los Angeles

На место происшествия прибыли представители Федерального бюро расследований США, пожарные, саперы и другие службы.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес сделал краткое заявление для NBC News, назвав взрыв "критическим инцидентом на рабочем месте", в результате которого погибли три сотрудника департамента.

Про причины взрыва и ход расследования не сообщается.

По данным NBC, инцидент 18 июля стал самым смертоносным взрывом, связанным с правоохранительными органами, в Южной Калифорнии за почти 40 лет.