В учебном центре шерифа Лос-Анджелеса произошел взрыв, погибли трое правоохранителей
По меньшей мере три помощника шерифа погибли в результате взрыва в учебном центре департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
"Я только что разговаривала с окружным прокурором Центрального округа Калифорнии Биллом Эссейли об ужасном инциденте, в результате которого погибли по меньшей мере три человека в учебном центре правоохранительных органов в Лос-Анджелесе", – написала она в сети X.
Инцидент произошел около 07:30 утра по местному времени (17:30 по Киеву) возле Региональной академии имени Юджина Бискалуза департамента шерифа Лос-Анджелеса.
Согласно снимкам с воздуха, сделанным местным телеканалом KABC-TV, взрыв произошел на стоянке патрульных автомобилей.
На место происшествия прибыли представители Федерального бюро расследований США, пожарные, саперы и другие службы.
Департамент шерифа округа Лос-Анджелес сделал краткое заявление для NBC News, назвав взрыв "критическим инцидентом на рабочем месте", в результате которого погибли три сотрудника департамента.
Про причины взрыва и ход расследования не сообщается.
По данным NBC, инцидент 18 июля стал самым смертоносным взрывом, связанным с правоохранительными органами, в Южной Калифорнии за почти 40 лет.
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