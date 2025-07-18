В навчальному центрі шерифа Лос-Анджелеса стався вибух, загинули троє правоохоронців

Ілюстративне фото: Керолайн Бреман/EPA

Щонайменше троє помічників шерифа загинули внаслідок вибуху в навчальному центрі департаменту шерифа округу Лос-Анджелес. Про це повідомила генеральна прокурорка США Пем Бонді.

"Я щойно розмовляла з прокурором Центрального округу Каліфорнії Біллом Ессейлі про жахливий інцидент, в результаті якого загинуло щонайменше троє людей у навчальному центрі правоохоронних органів у Лос-Анджелесі", – написала вона в мережі X.

Інцидент біля Регіональної академії імені Юджина Біскайлуза департаменту шерифа Лос-Анджелеса стався приблизно о 07:30 ранку за місцевим часом (17:30 за Києвом).

Згідно з аерознімками місцевого каналу KABC-TV, вибух стався на стоянці патрульних автомобілів.

Фото: NBC Los Angeles

На місце події прибули представники Федерального бюро розслідувань США, пожежники, сапери та інші служби.

Департамент шерифа округу Лос-Анджелес зробив коротку заяву для NBC News, назвав вибух "критичним інцидентом на робочому місці", в результаті якого загинули три співробітники департаменту.

Про причини вибуху та перебіг слідства не повідомлялося.

За даними NBC, інцидент 18 липня став найсмертоноснішим вибухом, пов'язаним з правоохоронними органами, у Південній Каліфорнії за майже 40 років.