У Лос-Анджелесі через протести ввели комендантську годину

У зоні дії комендантської години вже затримали приблизно від 10 до 20 осіб

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс запровадила комендантську годину в центрі міста через протести. Про це вона повідомила в соцмережі X.

"Я оголосила комендантську годину... щоб зупинити зловмисників, які користуються хаотичною ескалацією ситуації, організованою президентом", – написала Басс.

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Комендантська година діятиме з 20:00 вівторка до 06:00 середи за місцевим часом (зараз в американському місті 10 червня, близько 22:00).

Як повідомляє СNN з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, обмеження торкнуться менш як 100 тисяч осіб з чотирьох мільйонів жителів Лос-Анджелеса.

"Будь-яка особа, яка продовжує брати участь у незаконних зібраннях або злочинній діяльності, буде затримана та заарештована", – повідомив поліцейський департамент Лос-Анджелеса в соцмережі X.

За даними журналістів CNN, у зоні дії комендантської години вже затримали приблизно від 10 до 20 осіб.

Одну людину нібито фізично скували та поклали на землю, зв'язавши руки за спиною.

"Більшість протестувальників вже покинули зону комендантської години, і поліція не поспішаючи очищала околиці", – повідомив кореспондент видання з місця події.

Департамент поліції Лос-Анджелеса пізніше заявив про "десятки арештів", оскільки кілька протестних груп і далі збираються у визначеній зоні комендантської години.

"Кілька груп і далі збираються на 1-й вулиці між Спрінг та Аламедою. З цими групами вживаються заходи та розпочинаються масові арешти", – написала поліція Лос-Анджелеса.

З вечора 6 червня у каліфорнійському місті тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувається на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа. Президент США ввів 2000 нацгвардійців.

10 червня Трамп пообіцяв застосувати відповідь проти демонстрантів в Лос-Анджелесі у разі, якщо вони виявлятимуть неповагу до Національної гвардії.