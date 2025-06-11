В Лос-Анджелесе из-за протестов ввели комендантский час

В зоне действия комендантского часа уже задержаны примерно от 10 до 20 человек

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час в центре города из-за протестов. Об этом она сообщила в соцсети X.

"Я объявила комендантский час... чтобы остановить злоумышленников, пользующихся хаотической эскалацией ситуации, организованной президентом", – написала Басс.

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Комендантский час будет действовать с 20:00 вторника до 06:00 по местному времени (сейчас в американском городе 10 июня, около 22:00).

Как сообщает СNN со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, ограничения коснутся менее 100 тысяч человек из четырех миллионов жителей Лос-Анджелеса.

"Любое лицо, продолжающее участвовать в незаконных собраниях или преступной деятельности, будет задержано и арестовано", – сообщил полицейский департамент Лос-Анджелеса в соцсети X.

По данным журналистов CNN, в зоне действия комендантского часа уже задержаны примерно от 10 до 20 человек.

Одного человека якобы физически сковали и уложили на землю, связав руки за спиной.

"Большинство протестующих уже покинули зону комендантского часа, и полиция не спеша очищала окрестности", – сообщил корреспондент издания с места происшествия.

Департамент полиции Лос-Анджелеса позже заявил о "десятках арестов", поскольку несколько протестных групп продолжают собираться в определенной зоне комендантского часа.

"Несколько групп продолжают собираться на 1-й улице между Спрингом и Аламедой. К этим группам применяются меры и начинаются массовые аресты", – написала полиция Лос-Анджелеса.

С вечера 6 июня в калифорнийском городе продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходит на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа.

10 июня Трамп пообещал применить ответ против демонстрантов в Лос-Анджелесе в случае, если они будут проявлять неуважение к Национальной гвардии.