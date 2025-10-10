У США стався вибух на військовому заводі: є загиблі та зниклі – відео

У штаті Теннессі стався вибух на заводі, який виробляє вибухівку. Від 13 до 19 осіб вважаються зниклими безвісти

Пожежа після вибуху (скриншот відео NewsChannel 5)

У США стався вибух на заводі компанії Accurate Energetic Systems у штаті Теннессі, яка виробляє вибухові речовини. Як повідомляють ABC news, NewsChannel 5 та CNN, кілька людей загинули.

Завод розташований за годину їзди на північний захід від Нешвілла в штаті Теннессі, на кордоні округів Гікман і Гамфріс.

Кількість загиблих правоохоронці не називають, також кілька людей вважаються зниклими безвісти. Як повідомив журналістам мер округу Гікман Джим Бейтс, щонайменше 13 осіб вважаються зниклими безвісти. За словами інших офіційних осіб, зниклих може бути 19 осіб.

"Наразі в нас є кілька людей, зниклих безвісти. У нас є кілька людей, і ми можемо підтвердити, що деякі з них загинули. На нас чекає дуже масштабне розслідування. Ми, ймовірно, будемо тут кілька днів", – сказав шериф округу Гамфріс Кріс Девіс.

За його словами, на місце події приїхали представники Бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин, Міністерства внутрішньої безпеки та Бюро розслідувань Теннессі. Компанія також надає співпрацю і хоче розібратися в події.

Мешканці, які проживають поблизу об'єкта, кажуть, що відчули на собі наслідки вибуху. Думали, що заваляться їхні будинки.

На сайті компанії йдеться, що вона виробляє вибухівку та енергетичні пристрої для військової, аерокосмічної, гірничодобувної промисловості та підприємств зі знесення будівель. Серед її клієнтів – Міноборони США і Міністерство внутрішньої безпеки.

