Влада Румунії не виключає, що причиною пожежі на збройовому заводі стала диверсія

Внаслідок вибуху та загоряння на складі з боєприпасами було знищено понад 130 000 набоїв

Раду Міруце (Фото: Facebook міністра)

Влада Румунії не виключає, що причиною масштабної пожежі на Куджирському механічному заводі, де виробляють стрілецьку зброю і боєприпаси, стала диверсія. Про це заявив міністр економіки, цифровізації, підприємництва та туризму Раду Міруце.

"Усі варіанти щодо пожежі враховуються", – сказав міністр у відповідь на запитання журналіста, чи розглядається диверсія як причина інциденту на заводі.

Він додав, що очікує на результати судово-лабораторного аналізу та дані розслідування спеціальних державних структур, відповідальних за безпеку заводу.

Міруце повідомив, що відвідав місто Куджир у повіті Алба, де розташований завод, щоб проконтролювати перебіг слідства та з'ясувати, чи можна було запобігти інциденту.

Він зазначив, що завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти "справжній катастрофі". Але, за його даними, попередньо збитки вже становлять близько 400 000 євро.

Вибух на Куджирському механічному заводі стався у ніч з 1 на 2 серпня в приміщенні, призначеному для зберігання боєприпасів. На складі було приблизно 400 000 набоїв калібру 14/5. За попередніми оцінками, знищено приблизно 130 000 набоїв, при цьому є велика ймовірність того, що решта боєприпасів була пошкоджена.

Жертв вибуху не було. Працівники заводу пішли у відпустку, починаючи з 1 серпня, на два тижні.