Власти Румынии не исключают, что причиной пожара на оружейном заводе стал саботаж

В результате взрыва и пожара на складе боеприпасов было уничтожено более 130 000 патронов

Раду Мируце (Фото: Facebook министра)

Власти Румынии не исключают, что причиной масштабного пожара на Куджирском механическом заводе, где производят стрелковое оружие и боеприпасы, стал подрыв. Об этом заявил министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма Раду Мируце.

""Все варианты относительно пожара рассматриваются", – сказал министр в ответ на вопрос журналиста о том, рассматривается ли диверсия как причина инцидента на заводе.

Он добавил, что ожидает результатов судебно-лабораторного анализа и данных расследования специальных государственных структур, ответственных за безопасность завода.

Мируце сообщил, что посетил город Куджир в уезде Алба, где расположен завод, чтобы проконтролировать ход расследования и выяснить, можно ли было предотвратить инцидент.

Он отметил, что благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить "настоящую катастрофу". Но, по его данным, предварительно ущерб уже составил около 400 000 евро.

Взрыв на Куджирском механическом заводе произошел в ночь с 1 на 2 августа в помещении, предназначенном для хранения боеприпасов. На складе находилось около 400 000 патронов калибра 14/5. По предварительным оценкам, уничтожено около 130 000 патронов, при этом существует большая вероятность того, что остальные боеприпасы были повреждены.

В результате взрыва жертв не было. Работники завода ушли в отпуск, начиная с 1 августа, на две недели.