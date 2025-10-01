У Мюнхені пролунало кілька вибухів та стрілянина. Поліція знайшла тіло загиблого

Наразі на півночі Мюнхена проводиться масштабна операція за участю поліції та пожежників

У Мюнхені 1 жовтня пролунало кілька вибухів, також лунала стрілянина. Внаслідок інциденту відомо про загиблого та одну поранену людину, повідомляють Bild та поліція Мюнхена.

За даними видання, на півночі Мюнхена проводиться масштабна операція за участю поліції та пожежників.

Як стало відомо Bild, чоловік, ймовірно, заклав вибухівку у будинку своїх батьків, підпалив його, а потім наклав на себе руки. Крім того, було знайдено щонайменше ще одну особу з вогнепальними пораненнями.

Поліція оточила велику територію і радить мешканцям та водіям уникати цього району або об'їжджати його.

"Наразі ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої із рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району", – йдеться у повідомленні поліції Мюнхена.