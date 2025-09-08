В Єрусалимі розстріляли автобус: вбито п'ятьох осіб та понад 10 поранено. Нападників вбито – фото

За попередніми даними, нападниками були палестинці з Західного берега

Розстріл автобуса в Єрусалимі (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

В Єрусалимі невідомі відкрили стрілянину по пасажирському автобусу на перехресті Рамот. Внаслідок нападу п'ятеро осіб загинули, відомо про понад 10 постраждалих, повідомила Ізраїльська служба швидкої допомоги.

Стрілянина сталася 8 вересня близько 10:15. Спочатку було відомо про 15 постраждалих, але згодом медики повідомили, що чотири особи загинули на місці (чоловік приблизно 50 років та троє чоловіків близько 30 років). Один постраждалий помер у лікарні.

Понад 10 осіб поранені: семеро у важкому стані з вогнепальними пораненнями, двоє – у середньому та троє "легкі". Деяких доправили до лікарень, іншим надали допомогу на місці.

Як повідомляє Times of Israel із посиланням на дані служб безпеки та правоохоронців, двох терористів нейтралізували – застрелили на місці. За попередніми даними, це були палестинці із Західного берега.

Нападники, попередньо, використовували саморобний пістолет-кулемет "Карло", також відомий як "Карл Густав". Саморобну зрою виготовляють у нелегальних майстернях на тому ж Західному березі. Вона неодноразово використовувалася палестинцями під час нападів.

На місці події працюють правоохоронці та силовики.

Зазначається, що бойовики ХАМАС назвали теракт "героїчною операцією".

"Ми підтверджуємо, що ця операція є природною відповіддю на злочини окупантів та винищувальну війну, яку вони ведуть проти нашого народу", – йдеться у їхній заяві.

ХАМАС не бере на себе відповідальність за напад, але закликає палестинців Західного берега "посилити конфронтацію з окупацією та її поселенцями".

Фото: Magen David Adom

Фото: Magen David Adom

Фото: Oren Ben Hakoon/FLASH90