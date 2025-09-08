В Иерусалиме расстреляли автобус: убиты пять человек десяток ранены. Стрелки убиты – фото

По предварительным данным, нападавшими были палестинцы с Западного берега

Расстрел автобуса в Иерусалиме (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

В Иерусалиме неизвестные открыли стрельбу по пассажирскому автобусу на перекрестке Рамот. В результате нападения пять человек погибли, известно о более 10 пострадавших, сообщила Израильская служба скорой помощи.

Стрельба произошла 8 сентября около 10:15. Сначала было известно о 15 пострадавших, но впоследствии медики сообщили, что четыре человека погибли на месте (мужчина примерно 50 лет и трое мужчин около 30 лет). Один пострадавший скончался в больнице.

Более 10 человек ранены: семеро в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, двое – в среднем и трое "легкие". Некоторых доставили в больницы, другим оказали помощь на месте.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на данные служб безопасности и правоохранителей, двух террористов нейтрализовали – застрелили на месте. По предварительным данным, это были палестинцы с Западного берега.

Нападавшие, предварительно, использовали самодельный пистолет-пулемет "Карло", также известный как "Карл Густав". Самодельное оружие изготавливают в нелегальных мастерских на том же Западном берегу. Оно неоднократно использовалось палестинцами во время нападений.

На месте происшествия работают правоохранители и силовики.

Отмечается, что боевики ХАМАС назвали теракт "героической операцией".

"Мы подтверждаем, что эта операция является естественным ответом на преступления оккупантов и истребительную войну, которую они ведут против нашего народа", – говорится в их заявлении.

ХАМАС не берет на себя ответственность за нападение, но призывает палестинцев Западного берега "ужесточить конфронтацию с оккупацией и ее поселенцами".

Фото: Маген Давид Адом

Фото: Маген Давид Адом

Фото: Oren Ben Hakoon/FLASH90