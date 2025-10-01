В Мюнхене прогремело несколько взрывов и стрельба. Полиция нашла тело погибшего
В Мюнхене 1 октября прогремело несколько взрывов, также раздавалась стрельба. В результате инцидента известно о погибшем и одном раненом человеке, сообщают Bild и полиция Мюнхена.
По данным издания, на севере Мюнхена проводится масштабная операция с участием полиции и пожарных.
Как стало известно Bild, мужчина, вероятно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Кроме того, был найден по меньшей мере еще один человек с огнестрельными ранениями.
Полиция оцепила большую территорию и советует жителям и водителям избегать этого района или объезжать его.
"Сейчас мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района", – говорится в сообщении полиции Мюнхена.
