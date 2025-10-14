У Бангладеш загинули 16 людей через пожежу на швейній фабриці. Горить і склад хімікатів

Пожежа охопила два поверхи на швейній фабриці й перекинулася на склад із хімікатами. Причина вогню з'ясовується

Дакка (Ілюстративне фото: EPA/MONIRUL ALAM)

У столиці Бангладеш загорілися швейна фабрика і прилеглий до неї склад хімікатів, відомо щонайменше про 16 загиблих, є постраждалі. Про це повідомляють Сіньхуа і Reuters.

Фабрика і склад розташовані навпроти Бангладешського університету бізнесу і технологій (BUBT).

Директор пожежної служби Таджул Іслам Чоудхурі припустив, що кількість жертв може зростати в міру продовження рятувальних робіт.

"Із другого і третього поверхів швейної фабрики витягнуто 16 тіл. Причина загоряння поки невідома", – сказав він.

Ще один представник пожежної служби Талха Бін Джашим повідомив, посилаючись на слова очевидців, що пожежа розпочалася близько 11:40 (08:40 за Києвом) на третьому поверсі семиповерхової фабрики в районі Мірпур столиці Дакки. Потім вогонь перекинувся на склад хімічних речовин, де зберігалися відбілювач, пластик і перекис водню.

Власників фабрики поки що не встановлено, їх шукають поліція та армія. Також невідомо, чи була ліцензія на діяльність хімічного складу.

"Ми поки що не знаємо про наявність ліцензії. Однак, наскільки нам відомо, це незаконно. Ми зможемо підтвердити це після завершення розслідування", – сказав Чоудхурі.

Пожежу на фабриці вдалося загасити за три години силами 12 пожежних розрахунків, горіння на складі ще триває. До рятувальної операції долучилися військовослужбовці армії Бангладеш, поліція і прикордонна служба.