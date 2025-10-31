У Туреччині 11 людей отримали довічне через пожежу в готелі на гірськолижному курорті

На лаві підсудних опинилися члени правління, менеджери й персонал готелю, де сталася пожежа, а також заступник мера та працівники пожежної бригади

Пожежа в готелі (Фото: Stringer/EPA)

Турецький суд у п'ятницю, 31 жовтня, засудив 11 осіб до довічного ув'язнення за пожежу на гірськолижному курорті, жертвами якої стало 78 людей. Про це повідомило агентство Reuters.

Халіт Ергуль, власник готелю Grand Kartal, де спалахнула пожежа, був серед 11 обвинувачених, яким суд у провінції Болу призначив довічні терміни за обтяжувальних обставин.

Серед 78 загиблих у пожежі, яка сталася під час шкільних канікул, коли багато сімей з сусідніх Стамбула й Анкари вирушають кататися на лижах до гір Болу, було 34 дитини. Ще 137 людей отримали поранення.

У судовому процесі було 32 обвинувачених, 20 з них перебували під вартою. Окрім Ергуля, серед обвинувачених були члени правління готелю, менеджери й персонал, а також заступник мера та працівники пожежної бригади.

Катастрофа викликала заклики до відповідальності й реформ. Незалежні експерти заявили, що в готелі на гірськолижному курорті не було елементарних заходів пожежної безпеки.

Пожежа почалася в ресторані 12-поверхової будівлі готелю, де проживало 238 гостей. Це змусило охоплених панікою гостей готелю вистрибувати з вікон посеред ночі.

У ніч проти 21 січня у Туреччині в одному з готелів на гірськолижному курорті спалахнула масштабна пожежа. Її жертвами стали десятки людей.