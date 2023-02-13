В Турции полностью снесут и отстроят заново разрушенный землетрясением город

Власти Турции решили полностью снести и отстроить заново город Нурдаги, который сильно пострадал от землетрясения. Об этом сообщает NTV.

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Город Нурдаги расположен в провинции Газиантеп, он сильно пострадал от землетрясения.

Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы и разборы руин, заявил губернатор Ширнака Осман Билгин.

Недавно там нашли живым 18-летнего подростка, который провел под завалами 160 часов.

По словам Билгин, город Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

Погибли более 35 000 человек.

Убытки в результате землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, превысят $2 млрд и могут достигнуть $4 млрд или более, полагают в агентстве Fitch.

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Наталія Медведєва

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