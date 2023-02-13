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В Турции полностью снесут и отстроят заново разрушенный землетрясением город

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 22:56
В Турции полностью снесут и отстроят заново разрушенный землетрясением город - Фото
Город Нурдаги в провинции Газиантеп (Фото: EPA)

Власти Турции решили полностью снести и отстроить заново город Нурдаги, который сильно пострадал от землетрясения. Об этом сообщает NTV.

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Город Нурдаги расположен в провинции Газиантеп, он сильно пострадал от землетрясения.

Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы и разборы руин, заявил губернатор Ширнака Осман Билгин.

Недавно там нашли живым 18-летнего подростка, который провел под завалами 160 часов.

По словам Билгин, город Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново.

Смотрите также: Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Наталія Медведєва
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Турция землетрясение
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