В Турции полностью снесут и отстроят заново разрушенный землетрясением город
13.02.2023, 22:56
Город Нурдаги в провинции Газиантеп (Фото: EPA)
Власти Турции решили полностью снести и отстроить заново город Нурдаги, который сильно пострадал от землетрясения. Об этом сообщает NTV.
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Город Нурдаги расположен в провинции Газиантеп, он сильно пострадал от землетрясения.
Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы и разборы руин, заявил губернатор Ширнака Осман Билгин.
Недавно там нашли живым 18-летнего подростка, который провел под завалами 160 часов.
По словам Билгин, город Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново.
- В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.
- Погибли более 35 000 человек.
- Убытки в результате землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, превысят $2 млрд и могут достигнуть $4 млрд или более, полагают в агентстве Fitch.
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