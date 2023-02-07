В Турции разыскали шестерых из 27 украинцев, не выходивших на связь после землетрясения

Посольство Украины в Турции разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения, потрясшего страну 6 февраля. Всего связь отсутствует с 27 гражданами Украины. Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наше посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они пока поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь", – написал он.

По словам Николенко, общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27. Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания.

Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала, отметил представитель МИД.

Он напомнил, что для получения помощи следует обратиться на горячую линию посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98. Действует также горячая линия МИД Украины: +380 44 238 15 88.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

По последним данным число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии выросло до 4900 человек.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.