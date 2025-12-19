В Турции упал дрон. Предварительно, это российский "Орлан-10" – фото
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
19 декабря в Турции упал дрон, предположительно это российский "Орлан-10". Об этом сообщают местные медиа Turkiye today и газета Çağdaş Kocaeli.
Находка обнаружили в поле в сельском районе Чубуклюбала округа Измит провинции Коджаэли. Дрон нашли местные жители и оповестили местные власти. В этот район были направлены отряды правоохранителей.
Начато расследование по факту крушения беспилотника. Официальных комментариев на этот счет по состоянию на 16:50 не поступало.
Справка. "Орлан-10" – это многоцелевой российский беспилотник средней дальности. Он предназначен для многих задач: воздушной разведки, наблюдения, мониторинга, поисково-спасательных операций, боевой подготовки, радиоэлектронной борьбы, обнаружения радиосигналов и отслеживания целей.
Обычно "Орланы" летают группами по два-три дрона, где первый ведет разведку на высоте 1-1,5 км, второй выполняет задачи радиоэлектронной борьбы, а третий – передает информацию в центр управления.
- Это уже второй инцидент с дроном в Турции за неделю. 15 декабря турецкие истребители F-16 сбили неопознанный беспилотник недалеко от Чанкири – он вышел из-под контроля и летел со стороны Черного моря.
