В Турции упал дрон. Предварительно, это российский "Орлан-10" – фото

Дрон "Орлан-10" упал в Турции (Фото: турецкие ресурсы)

19 декабря в Турции упал дрон, предположительно это российский "Орлан-10". Об этом сообщают местные медиа Turkiye today и газета Çağdaş Kocaeli.

Находка обнаружили в поле в сельском районе Чубуклюбала округа Измит провинции Коджаэли. Дрон нашли местные жители и оповестили местные власти. В этот район были направлены отряды правоохранителей.

Начато расследование по факту крушения беспилотника. Официальных комментариев на этот счет по состоянию на 16:50 не поступало.

Округ Измит в Турции (скриншот карты)

Справка. "Орлан-10" – это многоцелевой российский беспилотник средней дальности. Он предназначен для многих задач: воздушной разведки, наблюдения, мониторинга, поисково-спасательных операций, боевой подготовки, радиоэлектронной борьбы, обнаружения радиосигналов и отслеживания целей.



Обычно "Орланы" летают группами по два-три дрона, где первый ведет разведку на высоте 1-1,5 км, второй выполняет задачи радиоэлектронной борьбы, а третий – передает информацию в центр управления.

Дрон (Фото: x.com/clashreport)

