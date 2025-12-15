Турецкие F-16 сбили беспилотник, вышедший из-под контроля над Черным морем
Турция сообщила о сбитии беспилотника над Черным морем. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство обороны страны.
"Над Черным морем был обнаружен воздушный объект, приближавшийся к нашему воздушному пространству, и он был взят под наблюдение в рамках стандартных процедур", – заявили в ведомстве.
Турецкие истребители F-16, которые находятся под командованием НАТО и национальных Вооруженных сил, получили команду на реагирование, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства, рассказали в МО.
Военные установили, что этот воздушный объект был дроном, который вышел из-под контроля – во избежание "любых негативных последствий" этот БпЛА сбили в безопасной зоне за пределами населенных пунктов, рассказала турецкая сторона.
Она не привела других подробностей. Также Анкара не уточняет, кому принадлежал этот беспилотник.
- Ранее, 13 декабря, российский беспилотник атаковал еще один турецкое судно, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту, ударив прямо в рубку корабля.
