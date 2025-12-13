Ударил в рубку. Представитель ВМС рассказал, как российский дрон охотился за судном с маслом

Охота за танкером Viva / Фото: скриншот видео ВМС ВСУ

Российский дрон атаковал турецкое судно VIVA, направлявшееся в Египет с подсолнечным маслом на борту, ударив прямо в рубку. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

За двое суток россияне атаковали уже четвертое судно, владельцами которого являются турецкие компании, отметил Плетенчук.

"Если предыдущие три были повреждены в порту, то судно VIVA было повреждено в открытом море. Его целенаправленно атаковал дрон-камикадзе. Судно в море, несмотря на свои размеры – это небольшая динамическая цель и чтобы в него попасть надо постараться", – пояснил он.

По словам Плетенчука, когда дрон охотится на движущийся объект в море, это можно расценивать исключительно как целенаправленную атаку. "Дрон-камикадзе ударил в рубку. Не просто куда-то, а именно в мостик, туда, где находится персонал, который управляет судном".

Также спикер ВМС отметил, что подобные атаки судов в открытом море также происходят не в первый раз. "Суда атаковались и раньше в исключительной морской экономической зоне Украины. Всего более 130 судов было повреждено россиянами за период полномасштабного вторжения. Поэтому сказать, что это что-то новое со стороны россиян я точно не могу", – подытожил он.

Россия в субботу, 13 декабря, нанесла целенаправленный удар дроном по гражданскому грузовому судну в Черном море, которое двигалось по зерновому коридору. На судне находятся 11 граждан Турецкой Республики.

Днем 12 декабря Россия ударила по гражданскому кораблю в Черноморске под Одессой. Предварительно, пострадало судно Cenk T турецкой компании.

Позже стало известно, что враг атаковал ещё один порт – уже в Одессе, есть раненый работник частной компании. Оккупанты били баллистикой и "шахедами".

На встрече с Путиным Эрдоган предложил ему прекратить атаковать критическую инфраструктуру и порты Украины ради заключения мира.