Камікадзе вдарив у рубку. Речник ВМС розповів, як російський дрон полював за судном з олією

Полювання за танкером Viva / Фото: скріншот відео ВМС ЗСУ

Російський дрон атакував турецьке судно VIVA, що прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту, ударивши прямо в рубку. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За дві доби росіяни атакували вже четверте судно, власниками якого є турецькі компанії, зазначив Плетенчук.

"Якщо попередні три були пошкоджені в порту, то судно VIVA було пошкоджене у відкритому морі. Його цілеспрямовано атакував дрон-камікадзе. Судно в морі, попри свої розміри – це невелика динамічна ціль і щоб в нього влучити треба постаратися", – пояснив він.

За словами Плетенчука, коли дрон полює на рухомий об'єкт в морі, це можна розцінювати виключно як цілеспрямовану атаку. "Дрон-камікадзе вдарив у рубку. Не просто кудись, а саме у місток, туди, де знаходиться персонал, який керує судном".

Також речник ВМС наголосив, що подібні атаки суден у відкритому морі також відбуваються не в перше. "Судна атакувалися і раніше у виключній морській економічній зоні України. Загалом більше 130 суден було пошкоджено росіянами за період повномасштабного вторгнення. Тому сказати, що це щось нове з боку росіян я точно не можу", – підсумував він.

Росія в суботу, 13 грудня, завдала цілеспрямованого удару дроном по цивільному вантажному судну у Чорному морі, яке рухалося зерновим коридором. На судні перебувають 11 громадян Турецької Республіки.

Удень 12 грудня Росія вдарила по цивільному кораблю в Чорноморську під Одесою. Попередньо, постраждало судно Cenk T турецької компанії.

Пізніше стало відомо, що ворог атакував ще один порт – уже в Одесі, є поранений працівник приватної компанії. Окупанти били балістикою та "шахедами".

На зустрічі з Путіним Ердоган запропонував йому припинити атакувати критичну інфраструктуру і порти України заради укладення миру.