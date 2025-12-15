Турецькі F-16 збили безпілотник, що вийшов з-під контролю над Чорним морем

Міноборони Туреччини повідомило про знищення БпЛА, який рухався до повітряного простору країни

Турецький F-16 (Ілюстративне фото: SEDAT SUNA / EPA)

Туреччина повідомила про збиття безпілотника над Чорним морем. Відповідний допис опублікувало Міністерство оборони країни.

"Над Чорним морем було виявлено повітряний об'єкт, що наближався до нашого повітряного простору, і його було взято під спостереження у межах стандартних процедур", – заявили у відомстві.

Турецькі винищувачі F-16, які перебувають під командуванням НАТО та національних Збройних сил, отримали команду на реагування, щоб забезпечити безпеку повітряного простору, розповіли у МО.

Військові встановили, що цей повітряний об'єкт був дроном, який вийшов з-під контролю – задля "уникнення будь-яких негативних наслідків" цей БпЛА збили у безпечній зоні поза межами населених пунктів, розповіла турецька сторона.

Вона не навела інших подробиць. Також Анкара не уточнює, кому належав цей безпілотник.