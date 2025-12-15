Турецькі F-16 збили безпілотник, що вийшов з-під контролю над Чорним морем
Туреччина повідомила про збиття безпілотника над Чорним морем. Відповідний допис опублікувало Міністерство оборони країни.
"Над Чорним морем було виявлено повітряний об'єкт, що наближався до нашого повітряного простору, і його було взято під спостереження у межах стандартних процедур", – заявили у відомстві.
Турецькі винищувачі F-16, які перебувають під командуванням НАТО та національних Збройних сил, отримали команду на реагування, щоб забезпечити безпеку повітряного простору, розповіли у МО.
Військові встановили, що цей повітряний об'єкт був дроном, який вийшов з-під контролю – задля "уникнення будь-яких негативних наслідків" цей БпЛА збили у безпечній зоні поза межами населених пунктів, розповіла турецька сторона.
Вона не навела інших подробиць. Також Анкара не уточнює, кому належав цей безпілотник.
- Раніше, 13 грудня, російський безпілотник атакував ще одне турецьке судно, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту, ударивши прямо у рубку корабля.
Коментарі (0)