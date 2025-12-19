У Туреччині впав дрон. Попередньо, це російський "Орлан-10" – фото

Дрон "Орлан-10" упав у Туреччині (Фото: турецькі ресурси)

19 грудня в Туреччині впав дрон, імовірно, це російський "Орлан-10". Про це повідомляють місцеві медіа Turkiye today і газета Çağdaş Kocaeli.

Знахідку виявили в полі в сільському районі Чубуклюбала округу Ізміт провінції Коджаелі. Дрон знайшли місцеві жителі і сповістили місцеву владу. У цей район спрямовано загони правоохоронців.

Розпочато розслідування за фактом аварії безпілотника. Офіційних коментарів з цього приводу станом на 16:50 не надходило.

Округ Ізміт в Туреччині (скриншот мапи)

Довідка. "Орлан-10" – це багатоцільовий російський безпілотник середньої дальності. Він призначений для багатьох завдань: повітряної розвідки, спостереження, моніторингу, пошуково-рятувальних операцій, бойової підготовки, радіоелектронної боротьби, виявлення радіосигналів і відстеження цілей.



Зазвичай "Орлани" літають групами по два-три дрони, де перший веде розвідку на висоті 1-1,5 км, другий виконує завдання радіоелектронної боротьби, а третій – передає інформацію в центр управління.

Дрон (Фото: x.com/clashreport)

