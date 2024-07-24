В Турции задержан россиянин, подозреваемый в подрыве офицера ГРУ в Москве – видео

Россиянин прибыл самолетом из Москвы в город Бодрум, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая

Турция (Иллюстративное фото: Erdem Sahin/EPA)

В Турции правоохранители задержали гражданина России, который может быть причастным к подрыву офицера Главного разведывательного управления России в Москве. Об этом в социальной сети X (Twitter) сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, утром 24 июля с запросом в Турцию обратились представители российского подразделения Интерпола. Россияне заявили, что мужчина якобы совершил теракт с заминированным автомобилем в Москве, в результате чего два человека получили ранения.

Подозреваемого зовут Евгений Серебряков, он прибыл самолетом из Москвы в город Бодрум, заявил глава турецкого МВД.

Утром 24 июля российские пропагандистские ресурсы сообщили, что в Москве подорван автомобиль заместителя начальника воинской части спутниковой связи Вооруженных сил РФ Андрея Торгашова. Однако он заявил пропагандистам, что взорванная машина ему не принадлежит.

Российское издание Агентство. Новости написало, что подорванным в столице РФ военным оказался другой Андрей Торгашов – офицер, работающий в штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны (известное как ГРУ).

RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Новость дополняется...