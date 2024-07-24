В Турции задержан россиянин, подозреваемый в подрыве офицера ГРУ в Москве – видео
Турция (Иллюстративное фото: Erdem Sahin/EPA)

В Турции правоохранители задержали гражданина России, который может быть причастным к подрыву офицера Главного разведывательного управления России в Москве. Об этом в социальной сети X (Twitter) сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, утром 24 июля с запросом в Турцию обратились представители российского подразделения Интерпола. Россияне заявили, что мужчина якобы совершил теракт с заминированным автомобилем в Москве, в результате чего два человека получили ранения.

Подозреваемого зовут Евгений Серебряков, он прибыл самолетом из Москвы в город Бодрум, заявил глава турецкого МВД.

Утром 24 июля российские пропагандистские ресурсы сообщили, что в Москве подорван автомобиль заместителя начальника воинской части спутниковой связи Вооруженных сил РФ Андрея Торгашова. Однако он заявил пропагандистам, что взорванная машина ему не принадлежит.

Российское издание Агентство. Новости написало, что подорванным в столице РФ военным оказался другой Андрей Торгашов – офицер, работающий в штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны (известное как ГРУ).

Новость дополняется...

ТурциягруАндрей Торгашов