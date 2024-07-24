У Туреччині затримали росіянина, підозрюваного в підриві офіцера ГРУ в Москві – відео

Росіянин прибув літаком з Москви у місто Бодрум, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая

Туреччина (Ілюстративне фото: Erdem Sahin / EPA)

У Туреччині правоохоронці затримали громадянина Росії, який може бути причетним до підриву офіцера Головного розвідувального управління Росії в Москві. Про це в соціальній мережі X (Twitter) повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, вранці 24 липня з відповідним запитом до Туреччини звернулися представники російського підрозділу Інтерполу. Росіяни заявили, що чоловік нібито здійснив теракт із замінованим автомобілем у Москві, унаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Підозрюваного звати Євген Серебряков, він прибув літаком з Москви у місто Бодрум, заявив очільник турецького МВС.

RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Вранці 24 липня російські пропагандистські ресурси повідомили, що в Москві підірвано авто Toyota Land Cruiser, унаслідок чого травми отримали двоє людей – чоловік та жінка. Вибухом чоловіку відірвало ступні.

Російське видання Агентство. Новости написало, що підірваним у столиці РФ виявився Андрій Торгашов – офіцер, який працює у штаб-квартирі Головного управління Генштабу Міноборони (відоме як ГРУ).

Згодом директор ФСБ РФ Олександр Бортніков заявив пропагандистам, що підозрюваний у підриві автомобіля вже перебуває в Туреччині. Російські силовики просять Анкару про його екстрадицію.