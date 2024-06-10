У Шебекіно підірвалися на міні працівник пропагандистської "Росії-24" та троє військових – фото
У російському місті Шебекіно в Бєлгородській області троє "бійців самооборони" Росії та один співробітник пропагандистського телеканалу "Россия-24" підірвалися на міні. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
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За словами Гладкова, оператора в тяжкому стані доставили до Шебекінської лікарні. У нього, за словами російського губернатора, осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча – лікарі проводять йому операцію.
Одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Бєлгорода, зазначив Гладков. Також він додав, що ще двом надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.
- 12 травня у російському місті Бєлгород обвалився під'їзд 10-поверхового будинку, росіяни заявили про звук вибуху.
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