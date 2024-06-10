В Шебекино подорвались на мине работник пропагандистской "Россия-24" и трое военных – фото

По словам губернатор Белгородской области, "оператора в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую больницу"

Шебекино (Фото: EPA)

В российском городе Шебекино в Белгородской области три "бойца самообороны" России и один сотрудник пропагандистского телеканала "Россия-24" взорвались на мине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

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По словам Гладкова, оператора в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую больницу. У него, по словам российского губернатора, осколочные ранения брюшной полости и левого плеча – врачи проводят ему операцию.

Оператор пропагандистского телеканала ''Россия-24'' подорвался на мине в Шебекино (Фото: скриншот)

Оператор пропагандистского телеканала ''Россия-24'' подорвался на мине в Шебекино (Фото: скриншот)

Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу №2 Белгорода, отметил Гладков. Также он добавил, что еще двум оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

Карта: Deepstate

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