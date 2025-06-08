В Украине будет производить дроны французский автогигант Renault – France Info

В компании говорят, что с ними связывалось правительство, но решение пока не принято

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Французский автомобильный гигант Renault намерен создать в Украине предприятие по производству беспилотников, заявляет общественная радиостанция France Info со ссылкой на собственные источники.

По данным медиа, для создания производственных линий Renault объединится с французским малым и средним оборонным бизнесом, а сами мощности будут размещаться в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.

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В то же время в автокомпании сообщили France Info, что с ними действительно связалось правительство, но отметили, что "на данном этапе ни одно решение еще не принято".

"Это партнерство является поворотным моментом более чем через три года после начала [полномасштабной] войны в Украине и символом во времена перевооружения в Европе и объявлений о массовых инвестициях в оборонную промышленность", – считает медиа.

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