В Украине будет производить дроны французский автогигант Renault – France Info
Французский автомобильный гигант Renault намерен создать в Украине предприятие по производству беспилотников, заявляет общественная радиостанция France Info со ссылкой на собственные источники.
По данным медиа, для создания производственных линий Renault объединится с французским малым и средним оборонным бизнесом, а сами мощности будут размещаться в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.
В то же время в автокомпании сообщили France Info, что с ними действительно связалось правительство, но отметили, что "на данном этапе ни одно решение еще не принято".
"Это партнерство является поворотным моментом более чем через три года после начала [полномасштабной] войны в Украине и символом во времена перевооружения в Европе и объявлений о массовых инвестициях в оборонную промышленность", – считает медиа.
- Впервые о том, что французский автопроизводитель и компании "оборонки" будут производить дроны в Украине, сообщил министр обороны страны Лекорню 6 июня.
Чиновник отмечал, что беспилотники будут предназначены для украинцев, но в то же время французы также собираются предоставить их своим военным, чтобы проводить постоянную тактическую и оперативную подготовку в соответствии с реалиями войны РФ против Украины. Министр не уточнил, какого типа будут эти БПЛА.
Также Лекорню отмечал, что нет необходимости "просить французских граждан" ехать и работать на производственной линии, созданной в Украине. Чиновник отметил, что украинцы лучше французов в разработке дронов и, прежде всего, доктрины для них.