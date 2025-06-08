В Україні виготовлятиме дрони французький автогігант Renault – France Info

У компанії кажуть, що з ними зв'язувався уряд, але рішення поки не ухвалено

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Французький автомобільний гігант Renault має намір створити в Україні підприємство з виробництва безпілотників, заявляє суспільна радіостанція France Info з посиланням на власні джерела.

За даними медіа, для створення виробничих ліній Renault об'єднається з французьким малим та середнім оборонним бізнесом, а самі потужності розташовуватимуться у декількох десятках або сотнях кілометрів від лінії фронту.

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Водночас в автокомпанії повідомили France Info, що з ними дійсно зв'язався уряд, але зауважили, що "на даному етапі жодного рішення ще не прийнято".

"Це партнерство є поворотним моментом, більш ніж через три роки після початку [повномасштабної] війни в Україні, і символом у часи переозброєння в Європі та оголошень про масові інвестиції в оборонну промисловість", – вважає медіа.

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