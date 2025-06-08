В Україні виготовлятиме дрони французький автогігант Renault – France Info
Французький автомобільний гігант Renault має намір створити в Україні підприємство з виробництва безпілотників, заявляє суспільна радіостанція France Info з посиланням на власні джерела.
За даними медіа, для створення виробничих ліній Renault об'єднається з французьким малим та середнім оборонним бізнесом, а самі потужності розташовуватимуться у декількох десятках або сотнях кілометрів від лінії фронту.
Водночас в автокомпанії повідомили France Info, що з ними дійсно зв'язався уряд, але зауважили, що "на даному етапі жодного рішення ще не прийнято".
"Це партнерство є поворотним моментом, більш ніж через три роки після початку [повномасштабної] війни в Україні, і символом у часи переозброєння в Європі та оголошень про масові інвестиції в оборонну промисловість", – вважає медіа.
- Вперше про те, що французький автовиробник та компанії "оборонки" виготовлятимуть дрони в Україні, повідомив міністр оборони країни Лекорню 6 червня.
Посадовець зазначав, що безпілотники будуть призначені для українців, але водночас французи також збираються надати їх своїм військовим, аби проводити постійну тактичну та оперативну підготовку згідно з реаліями війни РФ проти України. Міністр не уточнив, якого саме типу будуть ці БпЛА.
Також Лекорню зазначав, що нема потреби "просити французьких громадян" їхати та працювати на виробничій лінії, яка буде створена в Україні. Чиновник зауважив, що українці кращі за французів у розробці дронів та, насамперед, доктрини для них.