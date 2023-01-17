В Украине будут судить пленного зэка-"вагнеровца": ему грозит до 12 лет тюрьмы

В Украине будут судить зэка-"вагнеровца", который попал в плен в Донецкой области. Он согласился воевать против Украины за 100 000 рублей в месяц, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В суд направлен обвинительный акт по участнику ЧВК "Вагнер". Он обвиняется в участии в преступной организации (ч.2 ст. 255 УК Украины). Статья предусматривает от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследованием установлено, что россиянин, отбывая наказание в исправительной колонии №4 в Костромской области РФ за угон автомобиля, добровольно согласился вступить в ряды "вагнеровцев".

За участие в войне против Украины и совершение преступлений организатор предлагал заключенным по 100 000 российских рублей в месяц и дополнительно 100 000 рублей по окончанию шестимесячного контракта.

Также всем заключенным-"вагнеровцам" после окончания контракта обещали полное помилование и так называемое "чистый лист", сообщают в Офисе генпрокурора.

По данным прокуратуры, обвиняемого вместе с другими "вагнеровцами" отправили в Луганскую область. В разграбленной наемниками местной больнице, которую они использовали как военный объект, он прошел обучение, получил экипировку и оружие.

В декабре 2022 года в ходе боев в Донецкой области Силы обороны Украины взяли его в плен.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще больше "вагнеровцев" и возобновили попытки штурма Соледара. Бои продолжаются.

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Оксана Житнюк

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