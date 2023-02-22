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В Украине живут более 170 000 граждан РФ – миграционная служба

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 22:25
В Украине живут более 170 000 граждан РФ – миграционная служба - Фото
Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)

В Украине официально проживают более 170 000 граждан РФ. Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на депутатское обращение нардепа Марьяны Безуглой.

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Миграционная служба опубликовала данные по состоянию на 1 февраля 2023 года:

→ 16 443 гражданина РФ временно проживают в Украине;

→ 156 865 граждан РФ постоянно проживают в Украине.

Еще 27 граждан РФ по состоянию на 1 февраля 2023-го удерживались в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.

В ГМС подчеркнули, что сюда не включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информацией на этих территориях из-за российской агрессии.

Безуглая подчеркнула, что официально проживающие в Украине граждане РФ и Беларуси не подлежат мобилизации. При этом Украина предоставила возможность иностранцам добровольно и легально воевать (в том числе в российском Легионе Свобода России и беларуском полку им. Кастуся Калиновского).

"Военнослужащих в этих вооруженных формированиях сотни, в то же время, как в Украине находятся десятки тысяч мужчин России и Белоруссии, которые легально проживают в Украине и не считают нужным защищать Украину", – заявила нардеп.

Оксана Житнюк
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