В Украине начинают работать 248 новых судей. 4 июля Зеленский подписал указы

4 июля президент подписал более 200 указов о назначении новых судей: в местных административных судах и местных хозяйственных судах

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 5 июля в Украине начинают работать 248 новых судей.

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"Сейчас такое время, когда каждый на своем месте в государстве всегда должен работать так, чтобы быть основой для государства – каждый должен делать все возможное, чтобы укреплять наши государственные институции и помогать защите наших людей и всего государства", – заявил он.

Президент добавил, что "особенно от судей" зависит успех Украины и единство в украинском обществе.

4 июля 2024 года Зеленский подписал указы о назначении более 200 судей, в том числе в местных общих судах.

Семью указами президент назначил судей на должности в местных административных судах, а шестью – на должности в местных хозяйственных судах.

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