В Україні починають працювати 248 нових суддів. 4 липня Зеленський підписав укази

4 липня президент підписав понад 200 указів про призначення нових суддів: в місцевих адміністративних судах та у місцевих господарських судах

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 5 липня в Україні починають працювати 248 нових суддів.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Зараз такий час, коли кожен на своєму місці в державі завжди повинен працювати так, щоб бути основою для держави – кожен має робити все можливе, щоб зміцнювати наші державні інституції й допомагати захисту наших людей та всієї держави", – заявив він.

Президент додав, що "особливо від суддів" залежать успіх України та єдність в українському суспільстві.

4 липня 2024 року Зеленський підписав укази про призначення понад 200 суддів, зокрема в місцевих загальних судах.

Сімома указами президент призначив суддів на посади в місцевих адміністративних судах, а шістьома – на посади у місцевих господарських судах.

Читайте також: Рада проголосувала за нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник