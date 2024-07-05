В Україні починають працювати 248 нових суддів. 4 липня Зеленський підписав укази
Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 5 липня в Україні починають працювати 248 нових суддів.
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"Зараз такий час, коли кожен на своєму місці в державі завжди повинен працювати так, щоб бути основою для держави – кожен має робити все можливе, щоб зміцнювати наші державні інституції й допомагати захисту наших людей та всієї держави", – заявив він.
Президент додав, що "особливо від суддів" залежать успіх України та єдність в українському суспільстві.
- 4 липня 2024 року Зеленський підписав укази про призначення понад 200 суддів, зокрема в місцевих загальних судах.
Сімома указами президент призначив суддів на посади в місцевих адміністративних судах, а шістьома – на посади у місцевих господарських судах.
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