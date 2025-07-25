В Украине нет детей из России, как заявляют в Кремле – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления государства-агрессора о том, что в Украине якобы находятся 20 российских детей. Об этом он сказал на встрече с журналистами 24 июля.

"Я думаю, что с этим надо разбираться. У нас их детей нет. Это какой-то новый трек пошел. В принципе, я не удивлен", – отметил Зеленский.

После третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля глава переговорной группы РФ Владимир Мединский заявил, что в Украине якобы находятся 30 жителей Курской области, которые были перемещены во время боевых действий. А заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил, что Россия передала в Стамбуле Украине список из якобы 20 российских детей, которых требует вернуть.

Зеленский подчеркнул, что когда Украина заявляла о нелегитимности российского диктатора Владимира Путина, Кремль взял на "вооружение" историю о якобы нелегитимности Зеленского. Когда Украина начала публично заявлять о том, что РФ не забирает тела погибших, россияне начали также публично предлагать обмены.

"Хотя до этого на поле боя это происходило немедийно, спокойно, тихо, никто не делал такого медийного давления, которое они сделали. А сейчас, видите, они поняли, что они передали нам "русских", и потом поняли, что это давление уже работает против них", – подчеркнул президент.