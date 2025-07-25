В Україні немає дітей з Росії, як заявляють у Кремлі – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський спростував заяви держави-агресорки про те, що в Україні нібито перебувають 20 російських дітей. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 24 липня.

"Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований", – зазначив Зеленський.

Після третього раунду переговорів у Стамбулі 23 липня голова переговорної групи РФ Володимир Мединський заявив, що в Україні нібито перебувають 30 мешканців Курської області, які були переміщені під час бойових дій. А заступник глави МЗС Михайло Галузін заявив, що Росія передала у Стамбулі Україні список із нібито 20 російських дітей, яких вимагає повернути.

Зеленський наголосив, що коли Україна заявляла про нелегітимність російського диктатора Володимира Путіна, Кремль взяв на "озброєння" історію про нібито нелегітимність Зеленського. Коли Україна почала публічно заявляти про те, що РФ не забирає тіла загиблих, росіяни почали також публічно пропонувати обміни.

"Хоча до цього на полі бою це відбувалось немедійно, спокійно, тихо, ніхто не робив такий медійний тиск, який вони зробили. А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам "рускіх", і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них", – підкреслив президент.