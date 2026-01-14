В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 4 мая

С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 18-е продление военного положения в стране

Голосование в Верховной Раде (Фото: Пресс-служба Слуги народа)

На заседании в среду, 14 января, Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на три месяца. Об этом стало известно с трансляции заседания парламента.

Парламентарии приняли закон, которым утвердили соответствующие указы президента Владимира Зеленского. "За" продление военного положения проголосовали 330 депутатов, "против" – 1, "воздержался" – 1.

Продление действия военного положения и мобилизации состоится с 3 февраля 2026 года по 4 мая 2026 года.

Это будет уже 18-е продление данного этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Законопроект №14366 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" обнародован на сайте парламента 12 января 2026 года.

ДОПОЛНЕНО в 13:21 Верховная Рада проголосовала за продление мобилизации в Украине на три месяца. "За" продление мобилизации проголосовало 312 депутатов, "против" – 1, "воздержалось" – 2". Продление мобилизации состоится с 3 февраля 2026 года по 4 мая 2026 года.

Законопроект №14367 об утверждении указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" обнародован на сайте парламента 12 января 2026 года.