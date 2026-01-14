В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 4 травня

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 18-те продовження воєнного стану в країні

Голосування у Верховній Раді (Фото: пресслужба Слуги народу)

На засіданні у середу, 14 січня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану ще на три місяці. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Парламентарі ухвалили закон, яким затвердили відповідний указ президента Володимира Зеленського. За продовження воєнного стану проголосували 330 депутатів, проти – 1, утримався – 1.

Продовження дії воєнного стану відбудеться з 3 лютого 2026 року до 4 травня 2026 року.

Це буде вже 18-те продовження цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Законопроєкт №14366 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" оприлюднений на сайті парламенту 12 січня 2026 року.

ДОПОВНЕНО о 13:21 Верховна Рада проголосувала за продовження мобілізації в Україні на три місяці. За проголосували 312 депутатів, проти – 1, утримались – 2. Продовження мобілізації відбудеться з 3 лютого 2026 року до 4 травня 2026 року.

Законопроєкт №14367 про затвердження указу президента "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації" оприлюднено на сайті парламенту 12 січня 2026 року.